Глава Кабмина Акылбек Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство нового здания ГНС.

Он подчеркнул, что налоговая служба «своей работой доказала, что является главным партнером государства». По его словам, за последние три года налоговая дважды преодолевала исторический рубеж в 100 млрд сомов, которого не было последние 30 лет ( в 2021 году — 105,7 млрд сомов, в 2024 году — 232 млрд сомов).

«Новое семиэтажное здание будет иметь уникальную архитектуру. С высоты птичьего полета оно будет выглядеть в форме буквы «С», символизирующей нашу национальную валюту — сом и первую букву слова «Салык». Кроме того, само здание будет представлять собой тыйыны, сложенные друг на друга, что также символизирует устойчивость и стабильность», — сказал Жапаров.

В новом здании разместятся сотрудники центрального аппарата ГНС, аналитический центр, ситуационный центр, дата-центр и центр обслуживания предпринимателей.