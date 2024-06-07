Урбанисты, экологи и гражданские активисты выступили против расширения дорог, вырубки деревьев, ликвидации кустарников в рамках реконструкции ряда улиц Бишкека. Они отметили, что на протяжении пяти последних лет обращались к муниципальным властям с требованием не расширять дороги.

«Эта мера противоречит принципам устойчивой городской мобильности. Просим остановить расширение дорог, так как было доказано, что расширение дорог не решит проблему транспортных заторов, а только ухудшит городскую мобильность из-за увеличения автомобилепользования, также ухудшит экономику, экологию и увеличит количество ДТП со смертельным исходом», — говорится в обращении.

По их данным, увеличение полос для авто создаст невидимые зоны, увеличив наезды на пешеходов и другие авто до 30%. Также активисты подчеркнули, что в Бишкеке, где выдается жаркое лето, «недопустимо увеличение асфальтового покрытия (островков тепла) за счет зеленых зон».

«Деревья дают тень, влагу, а кустарники, в качестве зеленого буфера, уменьшают пылевое загрязнение и выхлопные газы от авто, тем самым уменьшая негативное воздействие среды на здоровье человека», — заметили они.

По мнению активистов, работы муниципалитета по реконструкции улиц ухудшат ситуацию с круглогодичным загрязнением воздуха и противоречат международным соглашениям по митигации и адаптации Бишкека к изменению климата.

Обращение подписали Экологическая общественная организация «Мувгрин», Урбанистическая организация «Пешком» и Сообщество урбанистов «Урбан хаб Бишкек». Свое письмо они направили президенту, главам Кабмина и Минприроды, мэру Бишкека и главе Бишкекского горкенеша.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что в 2024 году будет реконструировано около 22 километров дорог. На это из горбюджета выделили 1 млрд сомов.