Кыргызстан не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, организованном Украиной. Об этом заявил замглавы Кабмина Эдиль Байсалов в интервью информагентству Deutsche Welle.

Байсалов утверждает, что власти Кыргызстана «равноценно относятся как к Украине, так и к России». Он добавил, что кыргызская сторона активно выступает за «прекращение этой безумной ситуации» и не заинтересована в том, чтобы помогать России обходить санкции.

«Но украинская сторона понимает наши причины, мы довели до них все наши доводы. Мы надеемся оставаться в этом процессе. […] Пока что наше прямое участие не будет настолько ценным, и Украина приняла нашу позицию», — сказал Байсалов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы видеть лидеров стран Центральной Азии на Саммите мира во время брифинга 24 мая в Харькове, который организовали для журналистов из Центральной Азии.

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что в конференции примут участие около 100 стран мира.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор в Украине продолжаются военные действия. Почти все страны Центральной Азии официально заявили о своей нейтральной позиции, в том числе Кыргызстан. При этом, несмотря на наложенные западные санкции, некоторые компании из стран ЦА все же поставляют в Россию товары, в том числе использующиеся в военных целях.