Троллейбусы Бишкека планируют передать мэрии города Ош. Соответствующий проект постановления в Бишкекский горкенеш 6 июня внес столичный муниципалитет.

В мэрии Бишкека говорят, что основанием для передачи 100 троллейбусов стало обращение мэрии Оша в администрацию президента от 18 марта. Отмечается, что сейчас Ош столкнулся с большим потоком миграции и поэтому городским властям нужно решить проблему возросшего пассажиропотока.

По данным муниципалитета, 100 троллейбусов заменят 120 электробусов, поставка которых планируется во втором квартале 2025 года. В ведомстве добавили, передача троллейбусов не повлечет снижения качества пассажирских перевозок в Бишкеке, так как большую часть троллейбусов заменят электробусами.

Также в справке-обосновании говорится, что срок службы некоторых троллейбусов уже превысил 15 лет, при том, что средний срок их эксплуатации не должен превышать 20 лет.

О том, что мэрия Бишкека хочет заменить троллейбусы электробусами, стало известно в начале мая. Тогда местные активисты выступили против этого, отмечая, что это лишние траты. Также по их словам, основная проблема электробусов — хранение и утилизация отработавших аккумуляторных батарей из-за наличия в них едких составляющих веществ.

Сейчас на балансе «Бишкекского троллейбусного управления» находятся 144 троллейбуса, которые курсируют по 11 маршрутным направлениям.