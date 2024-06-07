Как сообщает правозащитный проект «Мемориал», по всей России начались массовые антимигрантские рейды. По их информации, полицейские задерживают мигрантов точечно в метро или по месту жительства, используя программу по распознаванию лиц «Сфера». Большинство задержанных — мигранты из Афганистана, также есть выходцы из Конго, Эфиопии, Узбекистана и Украины.

Известно о задержаниях в Санкт-Петербурге, Обнинске, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тверской и Саратовской областях. Правозащитники говорят, что речь может идти о десятках или сотнях задержанных.

Глава программы «Миграция и право» центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина считает, что антимигрантские рейды связаны с недавним заявлением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Бастрыкин 4 июня заявил, что важно продолжать усиленный контроль за мигрантскими потоками и поручил продолжать практику специальных рейдов.