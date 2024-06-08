Фигурант Кемпир-Абадского дела Нурлан Асанбеков готов совершить акт самосожжения. Об этом сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова, которая пытается остановить его.

По словам правозащитницы, недавно у него была тяжелая операция, но вчера ночью в больницу прибыли представители правоохранительных органов, а сегодня его доставили на суд.

«Нурлан Асанбеков трудяга. Его супруга умерла, он сам воспитывает двух дочерей. У одной из них диагноз ДЦП. Два месяца, как ему сделали операцию на голову. Он итак болеет и мучается, но милиция не оставляет в покое его душу — вытащили его из больницы», — так в своих соцсетях комментирует происходящее другая фигурантка дела, правозащитница Рита Карасартова, также подвергшаяся сильному давлению со стороны властей Кыргызстан.

По ее словам, он весь облит бензином, и с ним пятилитровая бутылка топлива. «Если вам так нужна моя жизнь — берите ее», — цитирует его Карасартова.

Нурлан Асанбеков — строитель, не политик. Он делал ремонт в доме экс-депутата Равшана Джеенбекова. 23 октября 2022 года, когда правоохранительные органы задержали десятки людей по засекреченному Кемпир-Абадскому делу, вместе с журналистами, активистами, политиками задержали и его. Задержанные политики и активисты выступали против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Было заведено уголовное дело по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков».

Но Асанбеков был строителем и не состоял в Комитете защиты Кемпир-Абада. Он жил тогда на съемной квартире с пожилой матерью и дочкой, был единственным кормильцем в семье. Его счета арестовали и он не мог их обеспечивать. В ноябре Асанбеков, находясь в заключении, объявил голодовку без воды и еды и сильно потерял в весе. Решением суда 11 ноября 2022 года суд отпустил его под домашний арест, после чего его доставили в больницу. Только когда его отпустили под домашний арест, после 10 дней сухой голодовки, он сделал первый глоток воды.