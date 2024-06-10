Минприроды сформировало комиссию, которая проводит техническое расследование причин аварии грузовика HOWO, который упал в овраг около реки в селе Мин-Куш. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав комиссии вошли представители Службы экологического технического и надзора Минприроды, Горно-металлургического профсоюза, Отдела радиационной безопасности Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзор.

«Члены комиссии измерили радиационный фон на месте и установили, что он в норме и причин для беспокойства нет. Кроме того, взяты образцы воды и почвы. Результаты проб будут опубликованы в течение 15 дней», — сообщили в Минприроды.

В министерстве добавили, что члены комиссии продолжат расследовать происшествие.

Авария с падением грузовика HOWO в овраг около реки произошла 1 июня в селе Мин-Куш Нарынской области. СМИ обратили внимание на инцидент 3 июня. По утверждению местных жителей, грузовик принадлежит компании «Росатом» и вывозит урановые отходы из хранилища «Туюк-Суу». По данным Минприроды, грузовик принадлежит ООО «ЭРН-Строй». Ее руководителем является Майрамбек Раимжанов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

Тогда в МЧС сообщили, что на момент аварии грузовик был пуст, так как возвращался после выгрузки отходов. Однако в минувшие выходные издание Kaktus.media опубликовало видео, снятое на месте происшествия местными жителями. На кадрах видно, что из грузовика высыпался грунт темно-серого цвета. Кроме того, на месте экскаватор перебрасывал грунт из кузова упавшего грузовика в другой грузовик.