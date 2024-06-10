В Жогорку Кенеше предложили пожизненно лишать свободы за преступления против половой неприкосновенности людей с инвалидностью. Такой законопроект инициировали нардепы Марлен Маматалиев и Жылдыз Садырбаева. Они предлагают внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Согласно законопроекту, пожизненное лишение свободы может быть назначено мужчинам, достигшим на момент совершения преступления 60-летнего возраста, совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка и лица с инвалидностью.

Депутаты, ссылаясь на социологические исследования, отмечают, что «именно люди с инвалидностью страдают от сексуального насилия и агрессивного сексуального поведения в большей степени, чем остальные дееспособные лица».

«Постоянное сексуальное насилие над детьми, женщинами и [людьми с инвалидностью] в семье может спровоцировать физические, психические и умственные расстройства, а при их последующем помещении в закрытые учреждения они рискуют стать жертвами дальнейшего сексуального насилия и жестокости», — говорится в справке-обосновании.

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