Депутаты Комитет парламента по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» в третьем чтении.

Инициаторы — депутаты Балбак Тулобаев, Эльмурза Сатыбалдиев и Бактыбек Сыдыков.

Известно, что предлагается внесение поправок, связанных с предоставлением иностранным лицам прав собственности и пользования на объекты рекреации, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Это, по словам инициаторов, необходимо для развития туризма и привлечения иностранных инвестиций.

«Иностранным лицам могут предоставляться на правах срочного (временного) пользования объекты рекреации и инфраструктуры туризма в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом министров», — заявили докладчики.

Против принятия этого законопроекта выступал депутат Султанбай Айжигитов. На заседании комитета ЖК 27 мая нардеп заявил, что к объектам рекреации относятся и земельные участки. Он обвинил Балбака Тулобаева в том, что тот таким образом «продает Родину». Последнего задели эти слова, и он пригрозил коллеге судом.