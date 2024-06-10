В Первомайском райсуде Бишкека проходит очередное заседание по Кемпир-Абадскому делу. На нем прокурор запросил признать виновными политиков и активистов, задержанных по этому делу, и приговорить каждого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Информацию об этом «Азаттыку» подтвердила одна из фигуранток дела политик и бывшая судья Конституционного суда Клара Сооронкулова. Также об этом на своей странице в фейсбуке написала другая фигурантка дела правозащитница Рита Карасартова. Само заседание проходит в закрытом режиме, и пока нет полной информации.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают своей вины и неоднократно заявляли о давлении со стороны властей и говорили, что уголовное преследование в их отношении началось, потому что они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Суд отпустил часть арестованных под домашний арест, но часть фигурантов дела до сих пор находится под стражей.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Президент Садыр Жапаров, комментируя обращение родных задержанных с просьбой освободить фигурантов дела, в декабре 2022 года заявил, что не может никому дать приказ освободить кого-либо.

Глава государства настаивает, что никто не вмешивается в работу судей по этому делу. Он считает, что фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно» «за планы госпереворота». По его словам, обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.