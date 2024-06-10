Комитет парламента по соцполитике 10 июня рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект «Об установлении Дня отца в Кыргызстане».
По словам автора документа Медербека Алиева, эта инициатива направлена на укрепление семьи и повышение ответственности мужчин в семье.
«Проект закона помогает подчеркнуть и признать роль отцов, обеспечивает им возможность почувствовать глубокую благодарность и признательность со стороны детей, семьи и общества», — говорится в документе.
По мнению Алиева, такая поддержка может стимулировать роль отцов в воспитании и снять стереотипы о том, что забота о детях является исключительной обязанностью матерей. При этом День отца не предлагается делать выходным днем.