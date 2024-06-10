Кыргызстанцы в будущем могут обменять старые авто на электромобили. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 7 июня во время переговоров с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Аль-Джассером.

По его словам, Кыргызстан совместно с Китаем строит завод производству электромобилей, который может выпускать до 80 тысяч машин в год.

«С того дня, как завод заработает, мы по всей республике соберем все старые машины, оказывающие вредное воздействие на качество воздуха. И вместо них выдадим гражданам электромобили на 10-15 лет с учетом разницы их стоимости. У нас есть план перевести Кыргызстан на электромобили. С конца этого года или с начала следующего приступим к его реализации», — сказал президент.

Тем временем активисты выступают за сохранение троллейбусов в Бишкеке. Они отмечают, что замена экологичных троллейбусов электробусами не самая лучшая идея: аккумуляторы для электробусов не утилизируются в стране, выбрасывают вредные вещества и теряют эффективность из-за резкого изменения климата. Обслуживание таких бусов и их эксплуатация дороже, а рисков ухудшения экологической ситуации больше.