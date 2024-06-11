Члены Комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике на заседании 11 июня одобрили сразу во втором и третьем чтениях отмену моратория на разработку месторождений урана и тория. Теперь законопроект рассмотрят на пленарном заседании Жогорку Кенеша уже 13 июня, документ уже включили в повестку дня.



Против отмены запрета на добычу урана и тория выступил депутат Чынгыз Айдарбеков. Он высказал опасения, что как только их начнут добывать, то повысится радиационный фон. Также нардеп сказал, что в Кыргызстане нет необходимых специалистов в этой отрасли.

В ответ замглавы Минприроды Медер Машиев заявил, что с добычей тория и урана экология местности, наоборот, улучшится. А присутствующий на заседании эксперт Эсенжан Мусурманкулов признался, что является единственным специалистом по добыче урана в Кыргызстане. При этом он добавил, что в случае принятия закона будут привлекаться специалисты извне.

По итогу законопроект одобрили депутаты Азизбек Турсунбаев, Марат Мураталиев, Алишер Козуев и Замирбек Мамасадыков. Против выступили Мирлан Самыйкожо, Чынгыз Айдарбеков и Сеидбек Атамбаев.

О том, что Кабмин предлагает отменить мораторий на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане, стало известно в конце февраля. Тогда президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области объявил, что власти сами намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол.

Для этого предлагается признать утратившим силу закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР», принятый в 2019 году на фоне протестов против добычи урана именно в месторождении Кызыл-Омпол.

По словам главы государства, благодаря разработке Кызыл-Омпола появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны. Саму разработку Кызыл-Омпол он назвал «вторым Кумтором».

Позже в интервью госинформагентству «Кабар» президент заявил, что после того, как на месторождении добудут весь уран и остальные металлы, земля станет наконец «чистой». А сейчас, по словам Жапарова, земля Кызыл-Омпола не пригодна для сельского хозяйства и даже воду там нельзя пить, потому что все пропитано ураном и другими металлами. Президент призвал кыргызстанцев «не пугаться, когда речь заходит об уране».

Против отмены моратория на добычу урана и тория выступили некоторые экологи и активисты. Ранее они потребовали от властей организовать слушания с общественностью по разработке Кызыл-Омпола и провести независимую экологическую экспертизу, чтобы оценка была объективной и соответствовала международным стандартам. Также они призвали Кабмин КР предоставить населению стратегический план и проект с бюджетом, а также комплексную методологию рекультивации территории Кызыл-Омпол.