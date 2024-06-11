В Вене 10 июня завершился международный инвестиционный энергетический форум, организованный Кабмином КР при поддержке группы Всемирного банка и содействии правительства Австрии.

По итогам был создан координационный донорский комитет по строительству Камбаратинской ГЭС-1. В его состав вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие. В Кабмине отметили, что «двери комитета открыты» и желающие могут вступить туда.

Основной темой форума был вопрос строительства Камбаратинской ГЭС-1 — одного из важнейших энергопроектов в Кыргызстане.

Сообщается, что в форуме участвовали представители и руководство более 200 международных финансовых организаций, делегации из Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока и частных инвесторов.



А глава Кабмина Акылбек Жапаров призвал все международные организации и инвесторов к совместной реализации проектов в сфере энергетики, а особенно в строительстве Камбаратинской ГЭС-1.

«У проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для страны, так и для Центрально-Азиатского региона. Он обеспечит Кыргызскую Республику и Центральную Азию чистой энергией с наименьшими затратами, что влечет за собой снижение расходов на энергетический переход в регионе. Выработка электроэнергии на ГЭСах снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», — сказал Жапаров.

Камбаратинскую ГЭС-1 построят в верховьях реки Нарын Джалал-Абадской области. Она должна стать крупнейшей станцией, вырабатывающей больше электроэнергии, чем Токтогульская ГЭС. Это позволит обеспечить электричеством страны Центральной Азии, а также стабилизировать водообеспечение региона.

Предварительная стоимость строительства объекта — более $4 млрд. Из бюджета власти КР выделяют $500 млн на строительство на период 2024-2030 годы. Также ожидается, что еще $500 млн выделит Всемирный банк в виде беспроцентного кредита на 50 лет с 10-летней отсрочкой.