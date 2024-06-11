Кыргызстанку Алину Горшенину, разыскиваемую в России по делу по уголовному делу об угрозах или насилии в связи с осуществлением правосудия, задержали 1 июня при пересечении госграницы. По словам матери девушки Ларисы Горшениной, ее задержали казахстанские пограничники, когда они собирались в Алматы на двухдневный отдых.

По данным российских СМИ, девушку обвиняют в том, что она отправляла сообщения с угрозами в адрес судьи и прокурора, которые принимали решение об аресте оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года.

Сейчас Алина Горшенина находится в СИЗО города Тараз, она арестована на 40 суток. Однако, по словам матери девушки, ее дочь хотят экстрадировать в Россию, где девушке грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Мать кыргызстанки говорит, что, судя по материалам дела, угрозы представителям власти России поступали с неустановленных номеров.

«Почему решили, что эти неустановленные номера принадлежат моей дочери? Самое трагичное в этой ситуации — то, что моя дочь на момент совершения вменяемого преступления вообще не выезжала за пределы Кыргызстана. […] Последний раз в России были в 2018 году — ездили в Санкт-Петербург на неделю. После она никуда не выезжала», — сказала мать девушки.

По словам Ларисы Горшениной, ее дочь поддерживала Навального и писала о нем посты, но «она не совершала никакого преступления».

Власти КР пока не отреагировали на задержание кыргызстанки, лишь МИД 5 июня пообещал, что женщине будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь. Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что прорабатываются вопросы получения подробностей обстоятельств дела и доступа к задержанной гражданке. О том, получилось ли узнать подробности, неизвестно.