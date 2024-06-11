В больнице кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке 10 июня успешно провели первую операцию по пересадке печени. Об этом сообщили в Минздрав

Она длилась 8-9 часов. В процессе участвовали специалисты из Турции и Кыргызстана во главе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. По его словам, медики «довольны результатом», а печень начала функционировать сразу после трансплантации, что является «хорошим знаком для дальнейшего восстановления пациента».

Проведение трансплантаций печени назначено и на 11 июня.

Бейшеналиев также сообщил, что операции и другие связанные расходы будут полностью финансироваться из президентского фонда, что позволит сделать их доступными для всех нуждающихся. По его оценкам, только на одного больного будет уходить от $25 тысяч до $50 тысяч. Министр добавил, для начала программы по трансплантации органов глава государства выделил из своего фонда $1 млн.

По данным Минздрава, в Кыргызстане 17 тысяч человек страдают заболеванием печени.

В кыргызско-турецкой больнице также со второй половины прошлого года проводят операции по трансплантации почек. Как сообщили в Минздраве, на сегодня провели 55 подобных операций, 15 из которых сделали бесплатно.