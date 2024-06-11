Президент Садыр Жапаров 10 июня подписал указ о признании недействительными своих же указов «О введение временного запрета на вывоз (экспорт) из КР золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата».

Впервые запрет был введен в октябре 2022 года и продлевался каждые полгода, в последний раз — 28 декабря 2023 года.

Власти объясняли, что это сделали с намерением не допустить критического недостатка сырьевых ресурсов для отечественных перерабатывающих заводов. При этом ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» предоставило тогда исключительное право на переработку золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата.