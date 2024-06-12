Akylai — это кыргызстанский голосовой помощник. Она умеет говорить на кыргызском языке и отвечать на вопросы.

Колонку представил на Кыргызстанском форуме информационных технологий — 2024 7 июня один из ее разработчиков Улан Абдуразаков. Он предложил главе кабмина Акылбеку Жапарову протестировать изобретение.

«Буквально два или три года назад мы с Азаматом Буржуевым были на Евразийском IT-форуме в Алматы. Я тогда сказал, что цифровое неравенство любого экономического союза приведет к отставанию той или иной страны. Мы этого не хотим. И задал вопрос: «Почему Алиса (Яндекс) не говорит на кыргызском?» Тогда многие шокированно смотрели на меня. Задавались вопросом: Неужели Алиса сможет говорить на кыргызском? К сожалению, Алиса не смогла, а Akylai смогла!» — сказал Жапаров.

В августе 2023 года кыргызстанские разработчики запустили бета-версию кыргызоязычной нейросети на основе искусственного интеллекта «Акылай» (AkylAI). По их словам, она уже знает более 100 миллионов слов и может анализировать тексты на кыргызском языке.