В Общественном фонде «Кылым Шамы» сообщили, что в Свердловском райсуде Бишкека 11 июня прошло очередное заседание по делу акына Аската Жетигена.

На суде допросили экспертов-лингвистов Гулю Мураталиеву и Нурлана Сакпаева. Отмечается, что они дали противоположные заключения о содержании видео.

По словам адвоката акына Самата Матцакова, Сакпаев на суде сказал, что «в опубликованных видео Аската Жетигена имеются призывы к насильственному захвату власти». Мураталиева же пришла к выводу, что на видео «высказана лишь обвинение с критикой».

Аската Жетигена арестовали 20 марта после того, как он опубликовал видео с критикой президента Садыра Жапарова и использовал в его адрес ненормативную лексику. С тех пор он содержится под стражей в СИЗО-1. По словам адвокатки Венеры Будайбековой, против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Ранее акын заявлял, что его пытали током в течение часа в бишкекском отделении ГКНБ. В спецслужбе заявление Жетигена не комментировали.