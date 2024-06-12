Замглавы Минприроды Медетбек Маметов сообщил, что в грузовике, упавшем в овраг реки в селе Мин-Куш 1 июня, были урановые отходы. Об этом чиновник сказал на заседании комитета парламента по недропользования 11 июня.

Нардеп Мирлан Самыйкожо спросил у Маметова, в курсе ли тот о произошедшем в Мин-Куше и знает ли, что именно перевозил грузовик. Чиновник ответил, что грузовик перевозил урановые отходы.

Маметов добавил, что Минприроды уже создало комиссию по факту случившегося и итоги своей работы предоставит в течение 15 дней.

Авария с падением грузовика HOWO в овраг реки произошла 1 июня в селе Мин-Куш Нарынской области.

В МЧС сообщили, что на момент аварии грузовик был пуст, так как возвращался после выгрузки отходов. Однако в минувшие выходные издание Kaktus.media опубликовало видео, снятое на месте происшествия местными жителями. На кадрах видно, что из грузовика высыпался грунт темно-серого цвета. Кроме того, на месте экскаватор перебрасывал грунт из кузова упавшего грузовика в другой грузовик.

Позже стало известно, что Минприроды 3 июня создало комиссию, проводящую техническое расследование причин аварии. При этом в ведомстве сообщили, что члены комиссии «измерили радиационный фон на месте и установили, что он в норме и причин для беспокойства нет».