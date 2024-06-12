Новость обновлена в 8:55. Добавлена информация о состоянии девочки.

В Баткенском районе задержали местного жителя по подозрению в избиении двухлетней падчерицы. Об этом сообщает УВД Баткенской области.

Об этом сообщает УВД Баткенской области. По данным милиции, 7 июня в областную больницу с травмами была госпитализирована двухлетняя девочка. Сначала этот факт зарегистрировали как несчастный случай и назначили проверки.

«В ходе расследования были обнаружены признаки преступления, с заявлением обратилась бабушка девочки. Так, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание»», – сообщили в милиции.

В ходе следствия милиционеры задержали 40-летнего жителя села Бужум. Его водворили в ИВС.

Издание Turmush пишет, что у девочки врожденный вид церебрального паралича (ДЦП), она не ходит. В больницу она поступила без сознания, якобы упала с ходунков. Однако, по словам замдиректора Баткенской областной больницы Курбанбека Дыканова, в момент поступления у девочки было затрудненное дыхание, высокая температура, сотрясение головного мозга, синяки на голове и на руках.

Информагентство «Кабар» со ссылкой на Минздрав пишет, что сейчас девочка в коме, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга. По словам врачей, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.