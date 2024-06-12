В Кыргызстане решили ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы предотвратить использование поддельных, контрабандных и украденных телефонов.

Обязательная регистрация мобильных устройств начнется с 25 июня 2024 года.

В ведомстве отметили, что телефоны, активированные к SIM-картами местных операторов связи (Mega, Beeline, О!), уже зарегистрированы в госсистеме идентификации (ГСИ).

Чтобы избежать ограничений доступа к сети, которые могут быть применены к незарегистрированным устройствам, а также к физическим и юридическим лицам, занимающимся ввозом и продажей телефонов, нужно зарегистрировать свои телефоны.

В ГНС добавили, что регистрация проводится бесплатно при участии госорганов и предоставлении подтверждающих документов.

В мае 2022 года Кабмин утвердил порядок идентификации действующих и ввозимых мобильных устройств, чтобы предотвратить использование поддельных телефонов.