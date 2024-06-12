Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 12 июня приняли в третьем чтении законопроект, вносящий поправки в закон «О рекламе».

Инициатор проекта — нардеп Марлен Маматалиев. Он предлагает запретить рекламу оккультно-мистических услуг (в том числе шаманства, ворожбы, спиритизма, ясновидения, гадания, магии и других) и лиц, предоставляющих такие услуги.

Парламентарий считает, что так называемые экстрасенсы, колдуны и другие фактически занимаются мошенничеством, «манипулируя сознанием людей, находящихся в трудной жизненной позиции».

Такую рекламу хотят запретить в интернете, наружной рекламе, а также на радио и телевидении. Законопроект вступит в силу после подписания президентом.