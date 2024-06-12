Депутаты на заседании парламента 12 июня одобрили в третьем чтении законопроект «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль»».

За проголосовали 63 нардепа, против – 3.

Согласно документу, иностранным лицам могут предоставляться на правах срочного (временного) пользования объекты рекреации и инфраструктуры туризма в соответствии с порядком, определяемым Кабмином.

Законопроект инициировали депутаты Балбак Тулобаев, Элмурза Сатыбалдиев и Бакыт Сыдыков. По их словам, он направлен на привлечение иностранных инвестиций и развитие развития туризма.

Против принятия этого законопроекта ранее выступал депутат Султанбай Айжигитов. На заседании комитета ЖК 27 мая нардеп заявил, что к объектам рекреации относятся и земельные участки. Он обвинил Балбака Тулобаева в том, что тот таким образом «продает Родину». Последнего задели эти слова, и он пригрозил коллеге судом.