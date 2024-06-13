Международная организация Amnesty International 12 июня передала в посольство Кыргызстана в Великобритании 60 тысяч подписей с требованием свободы и прекращения уголовного преследования правозащитницы Риты Карасартовой и других фигурантов Кемпир-Абадского дела. Об этом в Фейсбуке сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

9 мая в организации сообщали, что в рамках глобальной кампании «Марафон писем 2023 года» активисты и сторонники Amnesty International собрали более 400 тысяч подписей в поддержку Риты Карасартовой.

«Число подписей, собранных в поддержку Риты, – свидетельство глобальной поддержки и солидарности с Ритой и другими активистами, журналистами и правозащитниками, пострадавшими от политических репрессий в Кыргызстане», – заявила Мейзи Вайхердинг, исследовательница Amnesty International по Центральной Азии.

Активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, арестовали в октябре 2022 года.

10 июня стало известно, что на очередном заседании прокурор запросил признать виновными всех фигурантов Кемпир-Абадского дела и приговорить каждого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.