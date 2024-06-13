Международная организация Front Line Defenders заявила, что осуждает требование гособвинения приговорить фигуранток Кемпир-Абадского дела Клару Сооронкулову, Гульнару Джурабаеву, Асию Сасыкбаеву и Риту Карасартову к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В организации призвали власти Кыргызстана снять с них все обвинения, поскольку считают, что эти обвинения «мотивированы исключительно их мирной и законной деятельностью».

Джурабаеву, Сооронкулову, Сасыкбаеву и Карасартову арестовали в октябре 2022 года вместе с другими активистами и политиками, выступавшими против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

В апреле 2023 года Джурабаеву, Сооронкулову и Сасыкбаеву отпустили под домашний арест после семи месяцев в СИЗО. В июне отпустили из-под стражи и Карасартову: она провела девять месяцев в СИЗО.

10 июня стало известно, что на очередном заседании прокурор запросил признать виновными всех фигурантов Кемпир-Абадского дела и приговорить каждого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.