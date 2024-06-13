На заседании парламента 13 июня глава Кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнется в августе 2024 года.

По его словам, в августе с участием лидеров трех стран пройдет церемония официального старта строительства железной дороги.

Он напомнил, что ранее главы Минтранса Кыргызстана, Узбекистана и Китая подписали соглашение, устанавливающее основные принципы и механизмы сотрудничества между тремя странами, включая финансирование.

«Наконец, начал реализовываться проект, который превратит нашу страну в крупнейший торгово-производственный центр», — сказал Жапаров.

Переговоры о строительстве железной дороги из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, Иран и Турцию ведутся почти 20 лет.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива.

Ожидается, что пропускная способность магистрали составит от 7 до 13 млн тонн грузов в год. Кыргызстан рассчитывает, что 80% из них придутся на транзит, 20% – на грузы непосредственно в Кыргызстан и из Кыргызстана. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.

Известно, что по плану властей КР, маршрут железной дороги по территории Кыргызстана протяженностью 311 километров будет проходить по маршруту «Торугарт – Кош-Добо – Казарман – Джалал-Абад», а ориентировочная стоимость строительства составит $4,7 млрд.