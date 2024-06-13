Восемь международных организаций сделали совместное заявление и призвали власти Кыргызстана предотвратить дальнейший ущерб, прекратить дело и обеспечить безоговорочное освобождение фигурантов Кемпир-Абадского дела.

В организациях отметили, что руководство страны допустило ряд нарушений прав обвиняемых, в том числе, засекретив дело, и проводя судебные заседания за закрытыми дверями.

«Обвиняемые по Кемпир-Абадскому делу были произвольно арестованы, их длительное содержание под стражей было неоправданным, и им никогда не следовало предъявлять обвинения или привлекать к ответственности. […] Власти откровенно мстят за мирную и законную критику и гражданскую активность против передачи Кемпир-Абадского водохранилища», — отмечается в заявлении.

Они добавили, что уголовное преследование «не только наносит серьезный удар по свободе выражения мнений, ассоциаций и собраний в Кыргызстане, но также по гарантиям доступа к правосудию и верховенству закона в стране».

Также правозащитники добавили, что международные партнеры Кыргызстана должны поддержать их призыв и потребовать справедливости для обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу и привлечь к ответственности виновных в нарушении их прав.

Активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища, арестовали в октябре 2022 года.

10 июня стало известно, что на очередном заседании прокурор запросил признать виновными всех фигурантов Кемпир-Абадского дела и приговорить каждого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.