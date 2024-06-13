Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 13 июня одобрили в первом чтении законопроект, вводящий запрет на ввоз и реализацию в Кыргызстане электронных сигарет и вейпов.

За проголосовали 69 депутатов, один — выступил против.

В ходе обсуждения проекта закона депутатка Эльвира Сурабалдиева предложила снизить штраф за использование электронных сигарет с 40 тысяч сомов, так как он повышает коррупционные риски. Инициатор законопроекта нардеп Шаирбек Ташиев согласился обсудить этот вопрос на втором чтении.

Инициаторы законопроекта — депутаты Шаирбек Ташиев и Алишер Козуев. По их словам, цель проекта закона — защитить молодых кыргызстанцев от употребления электронных сигарет, предотвратить замедление развития организма и привыкания к негативной привычке.

Законопроект предусматривает введение штрафов:

в случае использования электронных сигарет — в размере 40 тысяч сомов для физических лиц, а для юрлиц — 60 тысяч;

за реализацию электронных сигарет предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов для физических лиц, а юрлиц предлагают штрафовать на 65 тысяч;

за ввоз электронных сигарет предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы на срок от одного года до двух лет.

Инициаторы отмечают, за последние 10 лет в Кыргызстане наблюдалось сокращение курения среди молодежи. Однако, по их словам, в последние годы электронные сигареты позиционировали как безопасную альтернативу традиционным сигаретам, что стимулировало их популярность и использование среди школьников.