Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 13 июня приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается признать утратившим силу закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР». Мораторий был введен в 2019 году на фоне протестов против добычи урана в месторождении Кызыл-Омпол.

Во втором и третьем чтениях за проголосовали 70 депутатов, против — 8.

На вопросы депутатов по законопроекту ответил лично глава Кабмина Акылбек Жапаров. Он заявил, что в 2019 году запрет на добычу урана и тория был принят поспешно без консультаций со специалистами. Жапаров также уверил, что цель Кабмина — добывать не уран и торий, а другие редкие металлы для продажи. Он подчеркнул, что при перевозке, в том числе урановых отходов, будут предприняты все нормы безопасности.

«Если мы начнем помимо золота продавать и титаномагнетит (значительные запасы находятся в месторождении Кызыл-Омпол, который намерены разрабатывать власти), то перейдем на иной этап развития», — заявил Жапаров.

О том, что Кабмин предлагает отменить мораторий на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане, стало известно в конце февраля. Тогда президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области объявил, что власти сами намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол. По данным властей, месторождение содержит около 14,7 млн тонн руды. Из них 95% составляет титаномагнетит, 3% – фосфор, 2% – цирконий, 0,22% – торий и 0,17% – уран.

По словам главы государства, благодаря разработке Кызыл-Омпола появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны. Саму разработку Кызыл-Омпол он назвал «вторым Кумтором».

Позже в интервью госинформагентству «Кабар» президент заявил, что после того, как на месторождении добудут весь уран и остальные металлы, земля станет наконец «чистой». А сейчас, по словам Жапарова, земля Кызыл-Омпола не пригодна для сельского хозяйства и даже воду там нельзя пить, потому что все пропитано ураном и другими металлами. Президент призвал кыргызстанцев «не пугаться, когда речь заходит об уране».

Против отмены моратория на добычу урана и тория выступили некоторые экологи и активисты. Ранее они потребовали от властей организовать слушания с общественностью по разработке Кызыл-Омпола и провести независимую экологическую экспертизу, чтобы оценка была объективной и соответствовала международным стандартам. Также они призвали Кабмин КР предоставить населению стратегический план и проект с бюджетом, а также комплексную методологию рекультивации территории Кызыл-Омпол.