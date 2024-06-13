Глава Кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 июня прокомментировал падение грузовика, перевозившего урановые отходы в овраг реки в селе Мин-Куш.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался у Жапарова, попали ли урановые отходы в реку. Жапаров заявил, что никакой опасности нет.

«Это была герметичная перевозка. Распространяют неправильную информацию. Там виноват водитель. Все вы знаете, что на подъеме нельзя переключать скорость. Там [был] не уран, а переработанные отходы, которые перемещали в безопасное место. Опасности нет», — сказал он.

Масалиев в ответ отметил, что если отходы неопасные, то тогда зачем их перевозить.

«Это отходы, оставшиеся с советских времен. Они прям над селом. Их нужно вывозить дальше от села. Нет никакой опасности для местного населения и для тех, кто ниже по течению использует воду для полива площадей», — ответил глава Кабмина.

Затем депутат Мирлан Самыйкожо сказал, что замглавы Минприроды Медетбек Маметов накануне дал парламентариям другую информацию. Нардеп поинтересовался, ошибся ли чиновник.

«Я сказал Маметову лучше готовиться. […] Еще раз скажу, что мы перевозим остатки в герметичном виде. Есть человеческий фактор. Сейчас принимаем все меры, чтобы в будущем подобного не было», — сказал Жапаров, отвечая на вопрос.

Авария с падением грузовика HOWO в овраг реки произошла 1 июня. В МЧС сначала сообщили, что на момент аварии грузовик был пуст, так как возвращался после выгрузки отходов. Однако в СМИ появилось видео с места инцидента, где видно, что из грузовика высыпался грунт темно-серого цвета. На заседании парламентского комитета по недропользованию 11 июня замглавы Минприроды Медетбек Маметов заявил, что грузовик перевозил урановые отходы.

По факту случившегося в Мин-Куше Минприроды создало комиссию, проводящую техническое расследование причин аварии. При этом в ведомстве сообщили, что члены комиссии «измерили радиационный фон на месте и установили, что он в норме и причин для беспокойства нет».