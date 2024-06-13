В России зафиксировали рекорд по нападениям ксенофобов на мигрантов. Об этом российскому изданию «Агентство» сообщил руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

По данным «Совы», с начала года от рук националистов пострадали 123 человека. В прошлом году было зафиксировано 121 такое нападение. Причина роста националистических настроений — война в Украине, считают аналитики.

По его словам, центр учитывает только нападения, в результате которых пострадали люди или их имущество. На самом же деле нападений, о которых публично известно, больше. С января националисты совершили 526 нападений, о которых стало известно из опубликованных в соцсетях видео, свидетельствует анализ проекта Nazi Video Monitoring Projeсt (NVMP). Проект посчитал, что рекордной по количеству нападений с начала этого года стала неделя с 6 по 12 мая (59 нападений).

В организации пояснили, что большинство случаев насилия в эту неделю были связаны с датой 5 мая — этот день националисты считают «днем ненависти и мести» (дата связана со смертью неонациста Максима Базылева в 2009 году), пояснил центр «Сова».

Большинство нападений заканчивались повреждениями имущества, однако сейчас нападения становятся все более жестокими, рассказал «Агентству» представитель NVMP.

«Если в сентябре, когда мы впервые опубликовали статистику, большинство нападений были скорее хулиганскими — участники подбегали к кому-то, распыляли газ в лицо или нападали на бездомных, то сейчас стало значительно больше групповых нападений, когда пять-восемь человек избивают какого-нибудь одинокого курьера молотками и телескопическими дубинками», — пояснил участник проекта.

Зачастую жертвами нападений становятся люди, похожие на уроженцев Центральной Азии или Северного Кавказа, сообщил NVMP.

Большинство нападений совершают подростки в возрасте от 14 до 18 лет, свидетельствуют данные NVMP. Причина роста националистических настроений — война в Украине.

«С одной стороны, произошел рост националистических настроений вследствие военной пропаганды, а с другой — в условиях войны существенно выросла аудитория ультраправых каналов — Егора Холмогорова, Владислава Позднякова, Миши Маваши, Евгений Рассказов (“Топаz”), которые до осени активно писали о войне, что позволило им в несколько раз увеличить число подписчиков, а потом, когда аудиторию перестала интересовать война, они вернулись к разжиганию ненависти», — пояснил «Агентству» представитель NVMP.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, заявляя о необходимости «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Российские войска продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.