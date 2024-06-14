Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана «немедленно снять все обвинения с 11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live и положить конец преследованию независимой прессы». Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на их сайте 13 июня.

«Даже несмотря на то, что Кыргызстан продолжает быстрое скатывание к авторитаризму при президенте Садыре Жапарове, вынесение тюремных приговоров 11 журналистам станет ужасным переломным моментом в стране, исторически считающейся «островком демократии» в Центральной Азии», — заявила координаторка программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

По ее мнению, если журналистов осудят «по явно сфабрикованным обвинениям», то «международная репутация властей Кыргызстана будет подорвана».

Судебный процесс в отношении 11 журналистов начался 7 июня в Ленинском райсуде Бишкека. 14 июня процесс продолжился.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека.