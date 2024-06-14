Кыргызстан, Китай и Узбекистан создадут Совместную проектную компанию (СПК) для реализации проекта железной дороги на территории КР. Об этом говорится в соглашении между странами, который Кабмин внес на ратификацию Жогорку Кенеша.

В документе указано, что для обеспечения деятельности СПК доли в уставном капитале распределят между собой уполномоченные организации трех стран. Они займутся реализацией соглашения по вопросам в сферах коммерции, технологий, финансирования, инженерного строительства и эксплуатации.

От китайской стороны — это компания China Railway International при госкорпорации «Китайские железные дороги», от Кыргызстана — госпредприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций, а от Узбекистана — акционерное общество «Узбекистон темир йуллари». 51% доли в СПК будет принадлежать китайской организации, а узбекистанские и кыргызстанские получат по 24,5%.

«Организации сторон вносят капитал для формирования уставного капитала СПК по вышеуказанным долям. Конкретные размеры уставного капитала будут определены в документах СПК», — отмечается в соглашении.

В документе содержится маршрут железной дороги, который будет проходить через «Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан». При этом отмечается, что «стороны готовы оптимизировать комбинированный вариант маршрута и повысить экономическую эффективность проекта после углубленного исследования и обоснования, чтобы снизить себестоимость проекта».



Сообщается, что Кыргызстан предоставит поддержку и удобные условия на земельных участках для строительства, использования местных стройматериалов, электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, кыргызская сторона поможет с выдачей разрешений на пребывание и освободит от получения разрешения на работу для китайского и узбекского персонала, импорта товаров для проекта, а также в работе, связанной с банковскими счетами и обменом валют.

На период предпроектных, проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных и эксплуатационных работ кыргызская сторона освободит строительную технику, оборудование, механизмы, транспортные средства и другие необходимые для реализации проекта материалы от таможенных и налоговых платежей при их ввозе и вывозе из Кыргызстана.

К законопроекту приложили письмо главы кабмина КР Акылбека Жапарова, адресованное спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву с просьбой рассмотреть документ сразу в трех чтениях во внеочередном порядке, как неотложный, учитывая важность проекта.

Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в августе этого года.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива. Власти КР отмечают, что железная дорога будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики республике. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.

Ожидается, что пропускная способность магистрали составит от 7 до 13 млн тонн грузов в год. Кыргызстан рассчитывает, что 80% из них придутся на транзит, 20% – на грузы непосредственно в Кыргызстан и из Кыргызстана. Ориентировочно стоимость строительства составит $4,7 млрд.