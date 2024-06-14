В организации Amnesty International призвали власти Кыргызстана снять все обвинения с фигурантов Кемпир-Абадского дела и освободить их. Там отметили, что обвиняемых преследовали за мирное осуществление прав человека.

«Дело против них также было омрачено нестыковками и процессуальными нарушениями, что вызывает серьезные сомнения в справедливости судебного разбирательства. Это пародия на правосудие и политически мотивированное посягательство на права человека тех, кто осмеливается протестовать и выступать против отсутствия прозрачности и подотчетности правительства», — заявила Мари Стразерс, директорка Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Около 30 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, арестовали в октябре 2022 года.

10 июня стало известно, что на очередном заседании прокурор запросил признать виновными всех фигурантов Кемпир-Абадского дела и приговорить каждого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сегодня суд может вынести им приговор.