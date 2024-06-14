Текст обновлен в 19:10. Добавлено уточнение, что суд оправдал 22 фигурантов Кемпир-Абадского дела из 27.

Первомайский райсуд Бишкека 14 июня оправдал 22 фигурантов Кемпир-Абадского дела из 27. Приговор огласил судья Марат Сыдыков.

Судом оправданы следующие обвиняемые: Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Али Шабдан, Эрлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Джурабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтбаев и Мамбетжунус Абылов. Суд также отпустил под домашний арест восьмерых обвиняемых, которые все еще содержались в СИЗО. Это мера пресечения будет действовать до вступления решения суда в законную силу. На само оглашение приговора журналистов не пустили в зал заседаний.

Дела экс-депутатки Орозайым Нарматовой, активиста Талантбека Эшалиева, политиков Бектура Асанова и Кенешбека Дуйшебаева, а также кандидата в депутаты ЖК по Иссык-Кульскому округу Кубанычбека Кадырова выделены в отдельное производство. По ним суд еще не вынес решения.

Гособвинение по этому делу запрашивало для каждого обвиняемого по 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу задержали в октябре 2022 года. Всего были задержаны 27 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Их обвинили в «подготовке к организации массовых беспорядков».

Все арестованные открыто критиковали передачу Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища и утверждали, что именно их публичные высказывания стали причиной их ареста. Некоторых задержанных впоследствии отпустили под домашний арест, а часть все еще находилась под стражей.