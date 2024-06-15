Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал решение Первомайского райсуда Бишкека, который 14 июня оправдал большую часть обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу за отсутствием состава преступления.

На вопрос журналиста о том, повлиял ли он как-то на решение суда, поскольку в соцсетях считают приговор справедливым и благодарят Жапарова, президент сообщил, что он не имеет отношения к решению, потому что суды — отдельная ветвь власти.

В то же время президент заявил, что будь он на месте судьи, «назначил бы какое-то наказание организаторам, в виде штрафа или пробации».

«Потому что они вводят людей в заблуждение, утверждая, что Кемпир-Абад уходит, хотя на самом деле возвращается его половина, и подстрекают их выходить на улицы и свергать власть. Призывов об этом полно в интернете. Их не интересует судьба Кемпир-Абада. Им нужно только кресло — должность. Любым способом они хотят занять кресло и воровать миллиарды, как раньше. Но их мечты не сбудутся. Сейчас и народ, и времена совсем другие», — сказал Жапаров.

Президент добавил, что теперь «нельзя допускать, чтобы вопросы, которые решаются в правильном направлении, искажались в угоду личным интересам».

«В вопросах, касающихся интересов государства и всего народа, мы будем двигаться вперед, несмотря ни на что», — заключил он.

На заседании 14 июня судья Первомайского райсуда Бишкека Марат Сыдыков вынес оправдательный приговор в отношении 22 из 27 фигурантов Кемпир-Абадского дела.

Судом оправданы следующие обвиняемые: Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Али Шабдан, Эрлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Джурабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтбаев и Мамбетжунус Абылов.

Дела экс-депутатки Орозайым Нарматовой, активиста Талантбека Эшалиева, политиков Бектура Асанова и Кенешбека Дуйшебаева, а также кандидата в депутаты ЖК по Иссык-Кульскому округу Кубанычбека Кадырова выделены в отдельное производство. По ним суд еще не вынес решения.

Гособвинение по этому делу запрашивало для каждого обвиняемого по 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу задержали в октябре 2022 года. Всего были задержаны 27 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Их обвинили в «подготовке к организации массовых беспорядков».

Все арестованные открыто критиковали передачу Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища и утверждали, что именно их публичные высказывания стали причиной их ареста. Некоторых задержанных впоследствии отпустили под домашний арест, а часть все еще находилась под стражей.