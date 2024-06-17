Такое решение принял Ленинский райсуд Бишкека 15 июня.

Адвокат Жоробекова Жаныш Бараков рассказал, что просил суд изменить меру пресечения, потому что лингвистическая экспертиза не выявила в постах активиста незаконных призывов.

Ранее стало известно, что уголовное дело было приостановлено и не двигается с места из-за отсутствия результатов повторной экспертизы.

Афтандила Жоробекова задержали в декабряе 2023 года. До своего задержания он планировал провести митинг против изменения флага. Ему предъявили обвинение по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».