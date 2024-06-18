На заседании суда 18 июня прокурорка запросила для активиста Ондуруша Токтонасырова три года лишения свободы и взятия под стражу из зала суда. Об этом на своей странице в соцсетях написала правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Она отметила, что в Первомайском райсуде Бишкека 19 июня вынесут решение в отношении Токтонасырова.

«Прекратите преследовать байке за его мнение! Его мнение никогда призывало к насилию или противоправным деяниям!» — заявила Абдирасулова.

Против активиста Ондуруша Токтонасырова возбуждено уголовное дело о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды из-за его постов в фейсбуке.