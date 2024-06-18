Китай даст кредит в размере 2 млрд 350 млн долларов на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Средства получит Совместная проектная компания (СПК), в которую войдут представители всех стран. Об этом на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша сообщил генеральный директор «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По словам Сакиева, общая сумма проекта оценивается в 4,7 млрд долларов и Кыргызстан должен внести около 700 млн долларов со своей стороны. Отвечая на вопрос депутата, Сакиев заявил, что и эти деньги Кыргызстан намерен брать в кредит у китайских банков.

«Согласно договору, 51% расходов покроет КНР, по 24,5% на себя берут кыргызская и узбекская стороны соответственно», — сказал Сакиев.

В итоге профильный комитет ЖК в первом чтении одобрил соглашение между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана. В документе говорится, что три страны создадут Совместную проектную компанию (СПК) для реализации проекта железной дороги на территории Кыргызстана. Доли в ней распределятся так:

🔹«Китайские железные дороги» — 51%;

🔹«Кыргыз темир жолу» — 24,5%;

🔹«Узбекистон темир йуллари» — 24,5%.

Маршрут железной дороги будет проходить через «Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан». При этом отмечается, что «стороны готовы оптимизировать комбинированный вариант маршрута и повысить экономическую эффективность проекта после углубленного исследования и обоснования, чтобы снизить себестоимость проекта».

Известно, что Кыргызстан предоставит поддержку и удобные условия на земельных участках для строительства, использования местных стройматериалов, электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, кыргызская сторона поможет с выдачей разрешений на пребывание и освободит от получения разрешения на работу для китайского и узбекского персонала, импорта товаров для проекта, а также в работе, связанной с банковскими счетами и обменом валют.

Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в августе этого года.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.