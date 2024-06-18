Спецпрокуратура закончила проверку материалов служебного расследования по избиению в СИЗО-1 главы Temirov Live Махабат Тажибек кызы и отказала в возбуждении уголовного дела. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба СИН.

Сообщается, что Тажибек кызы «подстрекала других обвиняемых к неповиновению, оскорбляла сотрудников [СИН], угрожала облить их кипяченой водой и подстрекала обвиняемую Н.К. вскрыть себе вены».

По версии прокуратуры, Тажибек кызы попросила свою сокамерницу «сильно сжать ее руки», чтобы на теле остались ссадины и гематомы. По их словам, в дальнейшем Тажибек кызы демонстрировала их в качестве доказательств избиения со стороны сотрудников СИЗО.

«С учетом всех обстоятельств и заключений экспертов спецпрокуратура не усмотрела нарушений закона в действиях сотрудников СИЗО-1. В связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявили в прокуратуре.

В середине мая журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал фотографии с синяками на теле руководительницы проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы. Темиров заявил, что Тажибек кызы избил сотрудник СИН.

В самой Службе исполнения наказаний заявили, что избиения не было, а у Тажибек кызы были «зафиксированы покраснения на руках и запястьях», которые ей нанесли ее сокамерницы по просьбе самой журналистки «с целью инсценировки побоев и жестокого обращения».