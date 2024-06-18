Глава ГКНБ на встрече с жителями Кара-Суйского района 14 июня сообщил, что имущество богатых людей будут инвентаризировать и проверять на законность приобретения.

По его словам, «в неспокойные времена многие производства, богатства народа и государства скупали по дешевке или коррупционными путями приватизировали, после чего многие разбогатели».

«Это богатство народа. Это ваше богатство. И какие-то 1-5-10 человек захватили богатства ста, миллионов людей. Это все нужно вернуть», — заявил он.

Ташиев добавил, что в Джалал-Абаде вернули на баланс государства три больших рынка.

«Вернули авторынок, там четыре гектара земли — можно построить две школы. Также вернули большую автобазу, там планируем построить дом под ГИК. Вернули на баланс города еще грузовую автобазу от Тумановых. Они все это просто захватили и на протяжении 30 лет богатели. Богачей включим в список в рамках закона. Не должны богатеть только несколько человек, весь народ должен быть богатым», — заключил глава ГКНБ.

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с приходом к власти начали программу «кустуризации» — когда политик или бизнесмен, задержанный за махинации и коррупцию, мог выйти на свободу, возместив государству нанесенный ущерб. В мае 2023 года Ташиев заявил о втором этапе борьбы с коррупцией. Всего, по его словам, будет три этапа.