В Кыргызстане за четыре месяца 2024 года зарегистрировали 4767 случаев домашнего насилия. Это на 632 факты больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации МВД, за четыре месяца они выдали 4346 временных охранных ордеров. В 95% ордеры были выданы мужчинам-агрессорам, а большинство пострадавших были женщинами.

Также милиция по статье о семейном насилии зарегистрировала 1457 административных протоколов. Часть из них дошла до суда: 433 человека привлекли к общественным работам, а 691 — получил арест.

Уголовных дел по семейному насилию было возбуждено 167. В них подозреваемые обвиняются по статьям об убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, изнасиловании и семейном насилии.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.