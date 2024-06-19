На заседании парламента 19 июня депутат Эльдар Абакиров поинтересовался у главы Минэнерго, правдива ли версия о том, что авария на ТЭЦ Бишкека 2 февраля произошла из-за возгорания пыли дешевого угля.
Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил, что эта информация неверная.
«Мы всю жизнь использовали такой уголь. Поскольку это ТЭЦ, то там постоянно будет пыльно. [В аварии] есть вина тех, кто допустил ошибку при разжигании котлов», — сказал он.
В ночь на 2 февраля этого года на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв, из-за чего город снова остался без тепла. В результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы и получают лечение в Турции.
Работы по ликвидации последствия аварии начались незамедлительно и продолжаются по сей день. По словам главы ТЭЦ Бишкека Алпбека Садырова, предварительный ущерб оценивается в почти 70 млн сомов.