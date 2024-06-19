Первомайский райсуд Бишкека признал активиста Ондуруша Токтонасырова виновным в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды и приговорил к штрафу на 100 тысяч сомов. Причиной уголовного дела стали антивоенные посты Токтонасырова в фейсбуке.

Активист заявил, что не согласен с приговором суда и будет обжаловать его. Он связывает это дело с его гражданским активизмом и считает это преследованием.

За последние пару лет 66-летний Токтонасыров стал символом гражданского протеста в Кыргызстане. Он часто выходит на одиночные пикеты и выступает против произвола властей, о чем активно пишет на своей странице в социальных сетях. За такую позицию активиста не раз задерживали, вызывали на допросы и даже заводили уголовные дела.

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