В Бишкеке начали демонтаж троллейбусных линий. Фотографию с улицы Байтик Баатыра опубликовала урбанистическая инициатива Peshcom.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

Общественное обсуждение по этому вопросу началось 6 июня — оно должно продлиться до 6 июля.