В Бишкеке начали демонтаж троллейбусных линий. Фотографию с улицы Байтик Баатыра опубликовала урбанистическая инициатива Peshcom. 

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 

Общественное обсуждение по этому вопросу началось 6 июня — оно должно продлиться до 6 июля.

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