Профильный комитет ЖК 18 июня во втором чтении принял законопроект «о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения и социального страхования», инициированный Кабмином.

Так, работодателям предлагают регистрировать своих работников в кабинете налогоплательщика и выплачивать заработную плату только в безналичной форме.

Эти изменения касаются Трудового и Налогового кодексов КР. Выплата зарплат в безналичной форме будет прописана в Трудовом кодексе, а регистрация работников — в Налоговом, в разделе обязанностей налогоплательщика.

В поправках указано, что работодатели должны будут вести реестр своих наемных работников и вносить туда актуальные сведения. Нарушение этого требования влечет за собой штраф: для физических лиц — 3000 сомов, на юридических — 6500. Этот пункт не распространяется на организации, финансируемые из госбюджета.

По словам министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, законопроект разработан для создания благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства.

Депутат Дастан Бекешев, комментируя предлагаемые изменения, сказал, что в случае принятия законопроекта обязательная регистрация сотрудников их работодателем вступит в силу через месяц. А обязательство о выплате зарплат в безналичной форме вступит в силу через три месяца со дня официальной публикации закона.