Депутаты на заседании парламента 19 июня рассмотрели и единогласно одобрили в трех чтениях законопроект о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Парламентарии отметили, что это историческое решение.

По словам главы «Кыргыз темир жолу» Азамата Сакиева, строительство дороги будет длиться шесть лет. А замминистра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев сообщил, что для кыргызстанцев будет создано около 10 тысяч рабочих мест.

Накануне стало известно, что Китай даст кредит в размере 2 млрд 350 млн долларов на строительство железной дороги.

Три страны создадут Совместную проектную компанию (СПК) для реализации проекта железной дороги на территории Кыргызстана. Доли в ней распределятся так:

🔹«Китайские железные дороги» — 51%;

🔹«Кыргыз темир жолу» — 24,5%;

🔹«Узбекистон темир йуллари» — 24,5%.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.