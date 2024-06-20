Центр защиты прав человека «Кылым Шамы» открыл сбор денег на погашение штрафа в 100 тысяч сомов, назначенного судом активисту Ондурушу Токтонасырову.

В организации отметили, что Токтонасыров не в состоянии дальше бороться с несправедливостью, но неисполнение решения суда повлечет за собой ответственность.

«Ондуруш байке живет очень скромно на пенсию в 5000 сомов. За год судебной тяжбы перенес второй инсульт, является инвалидом второй группы, страдает от высокого давления и проблем со слухом. Для него наложенная судом сумма штрафа — непосильная ноша. […] Давайте вместе поможем Ондурушу байке закрыть этот штраф и получить шанс на спокойную жизнь!» — пишут активисты.

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Ранее Первомайский райсуд Бишкека признал активиста Токтонасырова виновным в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды и приговорил к штрафу в 100 тысяч сомов. Причиной уголовного дела стали антивоенные посты Токтонасырова в фейсбуке.