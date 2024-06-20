Госкомитет нацбезопасности прекратил уголовное дело против одного из богатейших бизнесменов Казахстана Владимира Джуманбаева. Его подозревали в финансировании деятельности кримавторитета Камчы Кольбаева и объявили в розыск 5 июня.

В спецслужбе заявили, что Джуманбаев 19 июня прибыл в Кыргызстан, где при его «активном участии» были проведены следственные мероприятия. По их результатам с Джуманбаева сняли все обвинения из-за отсутствия причастности к деятельности и финансированию ОПГ Кольбаева.

В списке Forbes Kazakhstan Владимир Джуманбаев занимает 25-е место в рейтинге «75 богатейших бизнесменов Казахстана — 2024». Его состояние оценивается в $365 млн.